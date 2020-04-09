الكنائس في القدس وبيت لحم تحتفل بـ "خميس الأسرار" حسب التقويم الغربي

القدس - وطن: احتفلت الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، مساء اليوم، بـ"خميس الأسرار " حيث اقتصرت القداديس والصلوات على المطارنة، والكهنة، والرهبان، والراهبات، دون جمهور المؤمنين، بسبب جائحة "كورونا".

وترأس النائب البطريركي للاتين في القدس وفلسطين المطران بولس ماركوتسو احتفال "خميس الأسرار" في "كاتدرائية" البطريركية اللاتينية داخل أسوار البلدة القديمة، بمشاركة لفيف من الكهنة والشمامسة والراهبات وجوقة الترتيل من المعهد الإكليريكي في بيت جالا.

وألغيت رتبة "غسل الأرجل" من الاحتفال، حيث جرت العادة أن يقوم المطران أو الكاهن بغسل أرجل 12 من أبناء الكنيسة، "تجسيداً لما قام به السيد المسيح عندما غسل أرجل تلاميذه خلال العشاء الأخير".

كما ترأس المدبر الرسولي للبطريركية اللاتينية في القدس المطران بيير باتيستا صلاة خاصة بالمناسبة في كنيسة القيامة، والتي فتحت استثنائيا لإقامة بعض الصلوات المقتصرة على عدد قليل من رجال الدين، بعد إغلاقها خلال الأيام السابقة للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وجرت القداديس والصلوات احتفالا بـ"خميس الأسرار" في عدد من الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي في القدس وبيت لحم، والتي جرى نقلها ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، علما أن الكنائس في محافظات رام الله وجنين ونابلس، تحتفل موحّدة بعيد الفصح حسب التقويم الشرقي.

وأصدر بطاركة ورؤساء الكنائس المسيحية في القدس رسالة عيد الفصح 2020، جاء فيها إن "عيد القيامة هو وقت لتجديد الأمل والشفاء والانتصار على جميع أشكال الموت والدمار. حالةٌ من الخوف والقلق والغموض يعيشها العالم في هذا الوقت، حيث يواجه جائحة العصر كوفيد-19... خسائر بشرية ومادية وحزن وقلق وتزايد حالات الإصابة بالمرض في معظم البلدان".

وأضافت الرسالة: "مدينة القدس... خالية من الحجاج، والكنائس تنتظر عودة المصلين لإعلان رسالة عيد القيامة المجيدة، الاحتفال بالصوم الكبير وبالأسبوع المقدس وبعيد الفصح هذا العام، محاطا بالعديد من التساؤلات والتعقيدات والشكوك، خصوصا في ضوء معاناة ومرض وموت العديد من الناس في مختلف أرجاء المعمورة، كل ذلك أدى إلى إغلاقات ومنع التجوال وحجر صحيّ وجمود الحياة بنواحيها المتعددة".

وتابعت: "تحدى الفيروس التاجي شعوبنا ومجتمعاتنا ومؤسساتنا واقتصادنا العالمي وصحتنا العالمية...ليست هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عالمنا جائحة، ومع ذلك، فإن مسؤوليتنا الحالية كأشخاص مؤمنين وأصحاب النوايا الحسنة هي تقديم العزاء لأولئك الذين يحزنون، والدعاء بشفاء المرضى، والعمل لمساعدة المحتاجين".

وأضافت: "رسالة عيد الفصح من قلب القدس، هي تذكير بالقيامة نفسها، رسالتنا كمسيحيين وبشر هي الحث على تقديم الدعم لبعضنا البعض ومواصلة الصلاة من أجل جميع الناس خلال هذا الوباء".

وتحيي الكنائس التي تسير حسب التقويم الغربي، يوم غد، الجمعة العظيمة و"رتبة الآلام"، وقبل أن تحتفل بسبت النور وأحد القيامة أو "عيد الفصح".