الصحة:ما أشيع حول إصابة جديدة بكورونا في بيتونيا عارٍ عن الصحة

وطن: نفت وزارة الصحة ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم، بإصابة أحد المواطنين في بيتونيا بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنها تابعت ما نشر على موقع الفيسبوك حول إصابة صاحب إحدى الحسابات من بيتونيا بمحافظة رام الله والبيرة بفيروس كورونا. وقد تواصلت الوزارة مع الشرطة الفلسطينية للإبلاغ عن هذه المعلومة المغلوطة، حيث لم تسجل أي إصابة بالفيروس طيلة اليوم حتى ساعة كتابة هذا البيان، وتبين للوزارة بعد تواصلها مع الشرطة أن الحساب المذكور مسروق منذ تاريخ 28/2/2020، وتعمل وحدة الجرائم الإلكترونية في الشرطة بتتبع الحساب للعمل على القبض على سارقه وتقديمه للعدالة، لما ألحقه بصاحب الحساب من ضرر على كافة الأصعدة وما أحدثه من فزع ورعب لدى أهالي الشاب والمواطنين في المنطقة.

وأهابت وزارة الصحة بالجمهور عدم الالتفات إلى أي أخبار حول فيروس كورونا إلا من خلال ما ينشره الناطق الرسمي باسم الحكومة، أو من خلال صفحة الوزارة، ومواقع الأخبار الموثوقة.

يشار إلى أن الناطق باسم الحكومة، أعلن أنه تم تسجل أي إصابات بفيروس كورونا، اليوم، في فلسطين.