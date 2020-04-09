بريطانيا .. قرابة 900 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

وكالات - وطن: أعلنت السلطات الصحية البريطانية عن تسجيل 891 وفاة على الأقل بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية في مختلف أنحاء المملكة المتحدة.

كما أعلنت وزارة الصحة في إنجلترا اليوم/ عن تسجيل 765 وفاة جديدة ناجمة عن كورونا، لتبلغ حصيلة الضحايا 7248 .

وفي ويلز، أعلنت وكالة الصحة العامة عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء الفيروس بـ41 حالة وفاة، إلى 286 وفاة.

وفي إسكتلندا، أعلنت رئيسة الحكومة نيكولا ستورجن عن 81 وفاة جديدة لتصل حصيلة الضحايا إلى 447 وفاة.

وفي إيرلندا الشمالية، سجلت السلطات أربع وفيات جديدة بسبب كورونا ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 82 حالة.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الصحة البريطانية في وقت لاحق من اليوم بيانا عاما عن آخر تطورات تفشي الفيروس في المملكة المتحدة فيما سجلت المملكة المتحدة أمس 938 وفاة ناجمة عن الفيروس.

المصدر: غارديان