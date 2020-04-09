كورونا عالميا.. عدد الإصابات يتجاوز الـ1.5 مليون وحصيلة الوفيات 90 ألفا

وكالات - وطن: في مؤشر على تصاعد وتيرة تفشي كورونا، ارتفع عدد المصابين بالفيروس في العالم خلال 7 أيام فقط بواقع 50% ليبلغ 1.5 مليون شخص.

وتظهر بيانات جامعة جونز هوبكينز الأمريكية التي أطلقت مشروعا خاصا بمتابعة الفيروس أن إجمالي عدد الإصابات بالوباء في العالم بلغ حتى الآن 1503900 شخصا.

في الوقت نفسه، تقترب حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس من عتبة الـ90 ألف حالة ووصلت حتى الآن إلى 89931.

وتتصدر الولايات المتحدة بفارق كبير قائمة أكبر بؤر الفيروس في العالم، وسجلت هناك حتى الآن 432579 إصابة، تليها إسبانيا وإيطاليا بـ152446 و139422 إصابة على التوالي.

وتعتبر الدول الثلاث الأكثر تضررا بالجائحة من ناحية عدد الوفيات، حيث تحتل إيطاليا الصدارة (17669 وفاة) تليها إسبانيا (15238 وفاة) والولايات المتحدة (14829 وفاة).