ملحم: لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

رام الله - وطن: قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم، إنه لم تسجل أية إصابة جديدة بفيروس "كورونا" اليوم، في فلسطين.

وأضاف ملحم خلال الإيجاز المسائي حول مستجدات فيروس "كورونا": 150 عينة أظهرت نتائج فحصها أنها غير مصابة، واليوم لم يتم تسجيل أي إصابة، والأرقام تبعث على الارتياح لكن لم ننتهي بعد من هذا الوباء.

وشدد على ضرورة استمرار الجميع بالالتزام بقرارات الحكومة، والبقاء بالمنازل، لمحاربة هذا الوباء والانتصار عليه.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية أطلع سفراء وممثلي وقناصل دول العالم لدى فلسطين عن احتياجات شعبنا لمواجهة كورونا والانتهاكات الإسرائيلية بحق شعبنا، خلال اللقاء الذي جرى، اليوم الخيمس، عبر تقنية الفيديو كونفرنس.