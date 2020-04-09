اشتية: نتوقع أن يخسر اقتصادنا 3.4 مليار دولار جراء "كورونا"، وأن يرتفع عجز الميزانية إلى 1.4 مليار دولار





وطن: توقع رئيس الوزراء محمد اشتية أن تبلغ خسائر الاقتصاد الفلسطيني بمختلف قطاعاته، جراء أزمة "كورونا" 3.4 مليار دولار، كما توقع بارتفاع عجز الموازنة إلى 1.4 مليار دولار بفعل انخفاض الإيرادات لأكثر من 50%.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع 57 سفيرا وقنصلا وممثلا لدول العالم في فلسطين، بحضور وزيري الصحة والمالية.

وقال اشتية إن 137 مليون دولار تكلفة خطتنا لمواجهة "كورونا"، وسيتم العمل بموازنة طوارئ متقشفة. داعيا المانحين إلى دعم خطة الاستجابة الفلسطينية لمواجهة فيروس كورونا، والعمل على إعادة تخصيص أموال التنمية والتطوير لدعم الميزانية وتغطية نفقات الاحتياجات الصحية الطارئة

وأضاف: شعبنا لديه خبرة في التعامل مع الأزمات وتحمّل أسوأ الظروف نتيجة تجاربنا مع الاحتلال. موضحاً: هذا الوباء وتداعياته الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديا لجميع دول العالم، لكننا في فلسطين نواجهه في ظروف غير طبيعية بسبب الاحتلال ومحدودية السيادة على أرضنا وحدودنا.

وأكد أن التوافق الإسرائيلي الحاصل بين الحزبين الكبيرين على تشكيل حكومة تتبنى مبدأ ضم أجزاء من الضفة الغربية، يفرض تحديات إضافية علينا وعلى العالم أجمع.

اشتية دعا لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا التهديد لحماية القانون والقرارات الدولية في هذه الظروف الحرجة إنسانيا