"الأمن الداخلي" في غزة يوقف مشاركين بنشاط تطبيعي عبر الإنترنت

وطن: أعلنت الداخلية في غزة الخميس عن توقيف مشاركين في نشاط تطبيعي مع الاحتلال عبر الإنترنت، وإحالتهم للتحقيق.

وأفاد المتحدث باسم الداخلية إياد البزم في تصريح، بأنه بناء على مذكرة توقيف صادرة عن النيابة العسكرية؛ أوقف جهاز الأمن الداخلي صباح اليوم، مشاركين في إقامة نشاط تطبيعي مع الاحتلال الإسرائيلي عبر الإنترنت.

وقال: "حيث تمت إحالتهم للتحقيق، وسيتم اتخاذ المقتضى القانوني بحقهم".

وأشار البزم إلى أن "الاحتلال الاسرائيلي لا يتوقف عن استخدام أساليب مختلفة لإسقاط الشباب الفلسطيني في وحل التخابر، للإضرار بشعبنا ومقاومته من جانب، وتحسين صورته الإجرامية أمام الرأي العام من جانب آخر".

وأكد أن "إقامة أي نشاط أو تواصل مع الاحتلال الإسرائيلي تحت أي غطاء هو جريمة يعاقب عليها القانون، وخيانة لشعبنا وتضحياته".