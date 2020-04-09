إجمالي عدد الإصابات بكورونا في صفوف فلسطينيي الداخل بلغت 264 إصابة

وطن: أفادت الهيئة العربية للطوارئ في الداخل المحتل، اليوم الخميس، أنه عدد المصابين بفيروس الكورونا المستجد في صفوف فلسطينيي الداخل بلغ نحو 264 حالة.

ووفقا لإحصائيات الأخيرة فإن عدد الإصابات في جسر الزرقاء 26 وأم الفحم 25 ودبورية 17 وطمرة 16 وباقة الغربية 13 وجت 13 والناصرة 10 والشبلي أم الغنم 10 والطيبة 9.

وبحسب الهيئة العربية للطوارئ فقد وصل عدد الفحوصات التي أجريت لفلسطينيي الداخل إلى 13,768 فحصا، بينها 264 إصابة.

ودعت الهيئة العربية للطوارئ كافة المواطنين الداخل إلى التزام البيت والتقيّد بتعليمات الوقاية للحفاظ على سلامتهم، خاصةً في البلدات العربية، التي نقلت إليها عدوى فيروس كورونا.

(عرب 48)