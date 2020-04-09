الاحتلال يفتح عبارات تصريف المياه في قلقيلية لتهريب العمال

وطن: فتحت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، الخميس، عبارات تصريف المياه والصرف الصحي التي تربط محافظة قلقيلية مع أراضي الـ48، لتهريب العمال إلى أراضي المحافظة.

وقال محافظ قلقيلية رافع رواجبة إن الإجراء الإسرائيلي، يسعى لضرب الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية ووزارة الصحة لمحاصرة فيروس كورونا، من خلال متابعة فحص العمال وإخضاعهم للحجر المنزلي لسلامتهم وسلامة عائلاتهم.

وطالب رواجبة العمال بأخذ الأمور على محمل الجد، والالتزام بقرارات الحكومة حرصا على صحة وأمن المواطنين، محذرا من دخول هذه العبارات والعودة إلى المنازل.

وأشار إلى أن أفراد الأجهزة الأمنية انتشروا على مقربة من العبارات من جهة أراضي قلقيلية لمنع العمال من دخول أراضي الـ48، وإلزام العمال العائدين عبرها إلى التوجه للطب الوقائي لفحصهم والتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بيوتهم.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعمدت في الثلاثين من آذار المنصرم، فتح البوابات الحديدية بشكل مفاجئ أمام حركة تنقل العمال.