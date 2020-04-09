مجلس كنائس رام الله : صلوات الأسبوع المقدس وعيد الفصح في المنازل ..

رام الله – وطن: أكد مجلس كنائس رام الله أن الكهنة فقط سيحتفلون بالقداديس والصلوات المختلفة داخل الكنائس، خلال أحد الشعانين واسبوع الآلام وسبت النور وعيد القيامة، ويتابع ويشارك المؤمنون الصلوات من بيوتهم عبر البث المباشر على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الالكترونية الكنسية.

وأضاف رؤساء الكنائس خلال بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه، أنه على جميع المؤمنين الراغبين في زيارة الكنيسة لتناول القربان المقدس او للصلوات الفردية او للإرشاد الروحي التواصل بالهاتف مع راعي كنيستهم لترتيب زيارتهم للكنيسة.

وجاء في ختام بيان مجلس الكنائس : الظروف والتحديات الصعبة التي تجتاح وطننا وعالمنا تتطلب قرارات غير مسبوقة ومؤلمة للجميع ولا سيما في هذا الزمن المقدس، لكننا نؤمن ان الله معنا في كنائسنا وفي بيوتنا وفي جميع ميادين الحياة يشاركنا تحدياتنا وآلامنا، فلنتحد بالصلاة والدعاء، ولنجعل من بيوتنا كنائس لعبادة الإله الحي الذي قهر الموت ومنحنا نعمة الحياة الجديدة.

يذكر أن القرارات السابقة اتخذت بعد اجتماع لمجلس الكنائس داخل بلدية رام الله.