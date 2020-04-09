الذهب يرتفع بفعل الطلب على الملاذ الآمن

وطن: ارتفع الذهب يوم الخميس مع تحوط المستثمرين من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة واجتماع لكبار منتجي النفط في وقت لاحق يوم الخميس يهدف لكبح تدهور السوق، وسط تحسن الشهية للمخاطرة على أمل في اقتراب وباء فيروس كورونا من الانحسار.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 1654.94 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0719 بتوقيت جرينتش، بعدما بلغ ذروة أربعة أسابيع عند 1671.40 دولار يوم الثلاثاء. وارتفع بأكثر من 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 1691.70 دولار.

وقال جيفري هالي كبير محللي السوق لدى أواندا إن الذهب ”مدعوم بتدفقات للتحوط من المخاطر قبيل عطلة نهاية أسبوع طويلة ومخاطر فعالية الليلة“.

وستجتمع منظمة أوبك وحلفاؤها لاتخاذ قرار بخصوص تخفيضات في إنتاج النفط في محاولة لدعم سوق تضررت بشدة من انهيار الطلب الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2181.46 دولار للأوقية، بينما جنى البلاتين 0.9 بالمئة ليصل إلى 735.78 دولار للأوقية، بعدما ارتفع إلى ذروة ثلاثة أسابيع يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز