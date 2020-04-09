الهيئة العامة لشركة التأمين الوطنية NIC تقرّ توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% من رأس المال على المساهمين وتنتخب مجلس إدارة جديد

وطن: عقدت الهيئة العامة لشركة التأمين الوطنية اجتماعها السنوي، الخميس، في قاعة الاجتماعات في مبنى شركة أبراج الوطنية.

وقررت الهيئة الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20%.

كما تم انتخاب مجلس إدارة جديد من تسعة أعضاء، وهم عزيز محمود عبد الجواد وبشار توفيق حسين وسامر عزيز شحادة وسامح جمال المصري وزاهي باسيل عواد ورهام توفيق حسين وفضل مصطفى حماد وطارق طاهر الشكعة، وشركة المشارق للتنمية ممثلة ب دينا منيب المصري.

وبعد انتهاء الاجتماع الهيئة العامة عقد مجلس الإدارة اجتماعا قرر فيه وبالإجماع انتخاب عزيز محمود عبد الجواد رئيس لمجلس الإدارة وبشار توفيق حسين نائبا للرئيس.

وكما قرر المجلس تشكيل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة وهي هيئة مجلس الإدارة ولجنة الحوكمة والمكافآت ولجنة الاستثمار ولجنة التدقيق والحوكمة كما حدد أسماء المفوضين بالتوقيع عن الشركة في كافة الأمور المالية.

ومن الجدير بالذكر فان الرئيس الجديد لمجلس الإدارة عزيز عبد الجواد من مؤسسي الشركة، وكان على رأس إدارتها التنفيذية منذ تأسيسها عام 1993 وحتى عام 2012 اذ انه عين في ذلك الوقت كمستشار لمجلس الإدارة للشركة إضافة إلى العضوية في المجلس وهو من رجال التأمين الفلسطينيين والعرب المشهود لهم بالكفاءة والخبرة العريقة.



يذكر أن شركة التأمين الوطنية المساهمة العامة NIC هي من أولى شركات التأمين الفلسطينية التي تأسست عام 1992، وحافظت الشركة على مركز الصدارة في قطاع التأمين في فلسطين على مدار أكثر من 27 عاماً.

وتعمل الشركة وفق محركات استراتيجية للنمو المستمر وذلك من خلال شبكة فروعها ومكاتبها ووكلائها المنتشرة في جميع انحاء فلسطين، بالإضافة الى تعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية من خلال استراتيجية المسؤولية الاجتماعية للشركة.