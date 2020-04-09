محافظ رام الله والبيرة لوطن: السماح بإعادة فتح المخابز ومحلات البقالة في بيتونيا مع إبقاء حواجز الأمن على المداخل

وطن: قررت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام، الخميس، السماح بإعادة فتح المخابز ومحلات البقالة في بيتونيا، مع إبقاء حواجز الأمن على المداخل.

وفي حديث لوطن، قال غنام "الآن بدأنا بتخفيف الإجراءات على بيتونيا، بعد عدم تسجيل أي اصابات جديدة".

ولفتت إلى الحركة ستكون مقتصرة على المشاة فقط دون مركبات، مشيرة أن هذا القرار اتخذ بالتشاور مع رئيس الوزراء محمد اشتية، بعد أن اتضح أن نتائج العينات العشوائية التي أخذت في المدينة مطمئنة.

وأكدت غنام أن هذا القرار يشمل الحركة داخل بيتونيا فقط، وليس الخروج منها والدخول اليها، حيث أن الحواجز الرئيسية ستبقى على مداخلها، ولكن سيتاح للمواطنين من الساعة العاشرة وحتى الساعة الخامسة بالتحرك داخليا مشيا على الاقدام لتأمين احتياجاتهم.

وطالبت غنام بأهمية مراعاة السلامة العامة، لضمان عدم الرجوع الى قرارات اكثر صرامة.