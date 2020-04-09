لا إصابات جديدة بـ "كورونا" في فلسطين

وطن: أعلن مدير عام الصحة الأولية في وزارة الصحة د.كمال الشخرة، الخميس، عدم تسجيل أي إصابات جديدة في الأراضي الفلسطينية، منذ الأربعاء.

وخلال مؤتمر له، بين الشخرة أن إجمالي عدد الإصابات يثبت عند 263، من بينهم 44 متعافيا.

وأضاف أن عدد المصابين من العمال هو 89 عاملا، بينما المخالطون للعمال 103 مصابين، فيما أن الإصابات بين المسافرين 29 حالة.

ولفت إلى أنه من بين المصابين، أسير واحد وكادر طبي واحد.

وأوضح الشخرة أن إجمالي الفحوصات المخبرية التي تمت هي 16068 فحصا.