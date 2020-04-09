تقارير تكشف تفاصيل عرض تشلسي لضم كوتينيو

وطن: كشفت تقارير عن رغبة نادي تشلسي الإنجليزي في ضم لاعب برشلونة المعار لبايرن ميونخ فيليبي كوتينيو في موسم الانتقالات الصيفية.

ووفق تقارير فإن برشلونة مستعد لبيع كوتينيو في الصيف القادم مقابل 75 مليون يورو فقط، بعد أن كان قد ضمه لصفوف "البلوغرانا" في يناير 2018 مقابل 160 مليون يورو.

وبحسب تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن تشلسي يريد ضم كوتينيو على سبيل الإعارة في الصيف المقبل، ليضمه لاحقا بصفة نهائية في حال قدم أداء جيدا بالدوري الإنجليزي.

ويبدو تشلسي مستعدا لدفع 15 مليون يورو إلى جانب راتب كوتينيو كاملا في فترة الإعارة، وفي حال تميّز اللاعب سيحاول "البلوز" تحويل الصفقة إلى دائمة.

ويبدو تشلسي وجهة محتملة لكوتينيو الذي لم يقدم مستوى مميزا مع برشلونة، كما فشل أيضا في التألق في رحلة الإعارة مع بايرن ميونخ هذا الموسم.