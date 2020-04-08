السعودية تعلن وقف العدوان على اليمن

وطن: أكد مسؤولون سعوديون اليوم الأربعاء، أن التحالف بقيادة السعودية سيبدأ وقف إطلاق النار في اليمن، بداية من ظهر الخميس بتوقيت السعودية.

وصرح المسؤولون أن وقف إطلاق النار في اليمن يهدف لتشجيع الحوثيين على دخول محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة، ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر لوكالة "رويترز" اليوم الأربعاء، إن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد عند منتصف الليل على أن يبدأ يوم الخميس 9 أبريل 2020.

وأكدت ثلاثة مصادر أن التحالف بقيادة السعودية سيعلن وقف العمليات العسكرية في اليمن لدعم مبادرة الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار.