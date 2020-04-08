محافظ نابلس يقرر إغلاق مقر الهلال الأحمر مؤقتا وتحويل 5 مسعفين للحجر الصحي

وطن: قرر محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان، إغلاق مقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المدينة مؤقتا، من أجل إجراءات التعقيم، عقب إصابة أحد مسعفيها بفيروس "كورونا".

وأكد رمضان، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تحويل خمسة مسعفين مخالطين رئيسيين إلى العزل الصحي في فندق القصر إلى حين ظهور نتائج فحصهم، إضافة إلى تحويل بقية المسعفين للحجر المنزلي.

وقال إن لجنة الطوارئ قررت إعادة تشكيل وحدة الإسعاف والطوارئ، والاستعانة بفريق من الخدمات الطبية العسكرية وفرق الإسعاف من الجمعيات الطبية العاملة، على أن يتم توزيع الطواقم بشكل مجموعات متكاملة ومنفصلة عن المجموعات الأخرى.

وأعلن رمضان أن إغلاقا أمنيا كاملا سيفرض على منطقة الجبل الشمالي، من مفترق الحمرا إلى مفترق مستشفى الاتحاد، إضافة لإغلاق المنطقة الشرقية من البلدة القديمة وتحديدا حارتي الشيخ مسلم والحبلة.

وشدد على استمرار فرق الطب الوقائي بتتبع حالة المصاب وكافة المخالطين وعمل الإجراءات اللازمة، وطمأن المواطنين أن الطواقم الطبية على كافة أشكالها تعمل لحمايتهم، وهي تحمي نفسها في الوقت ذاته.