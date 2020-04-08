وزارة الخارجية : 500 إصابة و23 وفاة بين أبناء الجالية الفلسطينية في معظم دول العالم بـ "كورونا"

رام الله - وطن: قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إنه تم تسجيل 500 إصابة بفيروس "كورونا"، و23 حالة وفاة، بين أبناء جالياتنا الفلسطينية في دول العالم

وأضافت الخارجية في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن عدد الإصابات في صفوف جالياتنا في جميع الدول باستثناء الولايات المتحدة الأميركية 151 إصابة غالبيتهم العظمى بصحة مستقرة وجيدة، فيما تم تسجيل 8 حالات وفاة بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت أن عدد الإصابات في الولايات المتحدة الأميركية، وفق ما يتوفر لديها من معلومات بلغ 349 إصابة، و15 وفاة نتيجة الفيروس.

وأكدت أن فريق عملها المختص وسفارات وبعثات دولة فلسطين في دول العالم، يتابعون أوضاع جالياتنا وطلبتنا حول العالم، في ظل انتشار فيروس "كورونا".

وأكدت سفارتي دولة فلسطين لدى كازاخستان وجمهورية الصين الشعبية، أن التبرع السخي الذي قدمته شركة "CCC" لشعبنا بـ 10 الآف عينة فحص ستصل الى المملكة الأردنية الهاشمية، على متن طائرة أردنية من جمهورية الصين الشعبية، الأحد المقبل.

وثمنت الوزارة دور الأطباء الفلسطينيين في الخارج، الذين يتقدمون الصفوف مع زملائهم وباسم الانسانية جمعاء في مواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت أنه في أوروبا وحدها، يشارك نحو ألف طبيب فلسطيني، في مواجهة هذا الفيروس، ويعرضون حياتهم للخطر، مؤكدة أن ثلاثة منهم في كل من إسبانيا وأمريكا وإيطاليا توفوا نتيجة إصابتهم بالفيروس، مشيرة إلى أن عديد الإصابات في صفوف الأطباء والممرضين ورجال الإسعاف من أصول فلسطينية وقعت في الولايات المتحدة الأميركية