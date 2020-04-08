موظفو صندوق الاستثمار وشركاته يتبرعون بمبلغ 500 ألف شيقل لصندوق "وقفة عز"

وطن: تبرّع موظفو صندوق الاستثمار وشركاته التابعة "موظفي الصندوق، شركة عمار، عمار القدس، شراكات، ومصادر، أسواق، شركة سند، ومؤسسة فلسطين للتنمية) بمبلغ 500 ألف شيقل من رواتبهم الخاصة إلى صندوق "وقفة عز" دعماً للجهود الوطنية في مكافحة جائحة كورونا في فلسطين.

وأكّد موظفو الصندوق وشركاته بأن هذا التبرع يأتي بمبادرةٍ ذاتية من الموظفين ورواتبهم دعماً للجهود الوطنية في محاربة هذه الجائحة، واستكمالاً لدور صندوق الاستثمار كمؤسسة وطنية.



وأعرب موظفو الصندوق وشركاته التابعة عن تقديرهم لجهود القيادة الفلسطينية ممثلةً بالرئيس محمود عباس، والحكومة، وكافة المؤسسات العامة والقطاع الخاص والمجتمع المدني في محاربة هذه الجائحة، وأثنوا على المبادرات التي أعلنها مجلس إدارة الصندوق وإدارته التنفيذية وما تم اتخاذه من إجراءات دعم لهذه الجهود الوطنية.

