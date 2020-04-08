حزب الشعب يدعو للكف الفوري عن استغلال الجائحة لاعتبارات فئوية وجهوية

رام الله - وطن : دعا حزب الشعب الى وقف استغلال جائحة وباء "كورونا" من أية جهة كانت لصالح اعتبارات وأهداف فئوية وجهوية، وضرورة وقف القيادة والحكومة والإعلام الرسمي عن الانحياز الملموس لحركة فتح، والمحافظة على مسافة واضحة بين المؤسسات الرسمية وبين القوى والتنظيمات السياسية.

كما دعا حزب الشعب في بيان صحفي وصل وطن نسخة عنه، الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها كافة، إلى وضع حد فوري لما رافق طريقة التعاطي مع العمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل، من تشويه في الخطاب ورعونة في الممارسات، وكأن العمال متهمين أو لا تنطبق عليهم حقوق المواطنة الفلسطينية.

وجاء في نص البيان أن "حزب الشعب الفلسطيني يتابع باهتمام شديد الاجراءات الحكومية في مواجهة جائحة وباء كوفيد 19 مقدرا الجهد الذي تبذله الحكومة ومؤسساتها ،ويتوجه بالتحية لشعبنا الفلسطيني على التزامه بالاجراءات الوقائية كما يتوجه بالتحية لكل العاملين في هذا الميدان على الصعيد الرسمي والشعبي والاهلي ،وهو يؤكد في هذا الاطار على ما يلي :

أولاَ: ضرورة الكف الفوري عن سياسة استغلال جائحة وباء "كورونا" من أية جهة كانت لصالح اعتبارات وأهداف فئوية وجهوية وكل ما يرافقها من مظاهر استعراضية لا مبرر لها. وفي هذا الشأن، يطالب الحزب القيادة والحكومة الفلسطينية بما في ذلك مؤسساتها وأجهزتها الأمنية وإعلامها الرسمي، بالكف عن هذا السياسة والتدخل الفوري لوضع حد لهذه السياسة غير الموضوعية والتوقف عن الانحياز الملموس لحركة (فتح) ولجان "الطوارئ" الحركية الخاصة بها وفعاليات وشخصيات بعينها، لخطأ هذه السياسة وما يترتب عليها، ولضرورة المحافظة على مسافة واضحة بين المؤسسات الرسمية وبين القوى والتنظيمات السياسية ، وهو الامر ذاته الذي يمارس بطريقة بغيضة ايضا في قطاع غزة .

ثانياَ: إعادة النظر في تركيبة العديد من هيئات ولجان الطوارئ على كل الصعد الوطنية والمحلية والموقعية،والحرص على ان تقوم بدورها في المجالات الحيوية ،الصحية والاجتماعية، وبمشاركة فعلية من كل القادرين على ذلك دون تمميز ،مع ابقاء مسافة واضحة بين مهام هذه اللجان والمهام الاخرى التي تتولاها الشرطة والاجهزة الامنية في حفظ النظام والالتزام بالاجراءات .

ثالثاَ: يجدد الحزب دعوته الى تشكيل لجنة واحدة للطواريء في الضفة والقطاع ويدعو حماس الى تسهيل ذلك والى توحيد جهود شعبنا في الضفة بما فيها القدس وقطاع غزة لمواجهة هذه الجائحة وويلاتها على شعبنا ،وترك الحسابات السياسية والفئوية جانبا امام هذا الخطر.

رابعاَ: يدعو الحزب الحكومة الفلسطينية ومؤسساتها وأجهزتها كافة، إلى وضع حد فوري لما رافق طريقة التعاطي مع العمال الفلسطينيين العاملين داخل اسرائيل، من تشويه في الخطاب ورعونة في الممارسات، وكان العمال متهمين أو لا تنطبق عليهم حقوق المواطنة الفلسطينية.،ويؤكد حزبنا تقديره العالي للطبقة العاملة الفلسطينية ومعاناتها في سبيل لقمة عيشها ،ويراهن اولا واخيرا على حس ابناء شعبنا وطبقته العاملة العالي بالمسؤولية في التعامل مع هذا الوباء والحرص على عدم تفشيه .

وفي ذات الوقت يرفض حزبنا بشدة محاولات بعض اوساط القطاع الخاص والمشغلين لحرمان العمال من رواتبهم او خفضها بذريعة الاتفاق مع وزارة العمل ،مؤكدا على ضرورة تغطية رواتب شهر اذا ر كاملة لكل العاملين ،وانطباق ما يجري على المجتمع باسره في الاشهر القادمة على الطبقة العاملة الفلسطينية .

خامساَ: يعيد الحزب التاكيد على ضرورة اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها ضمان توفير الحماية الاجتماعية إلى جانب الرعاية والحماية الصحية لكل فئات شعبنا دون أدنى تمييز، بما في ذلك الحماية والرعاية للفئات الشعبية الأكثر تضرراَ من الاجراءات الاحترازية المشروعه في مواجهة وباء "كورونا"، وعلى رأسهم الأسر الفقيرة والمواطنين الذين يعتمدون على قوتهم اليومي وانقطعوا عنه، والعمال العاملين في المنشآت الصناعية والتجارية والحرفية والسياحية وغيرها في الأراضي الفلسطينية كافة، وكذلك العمال العائدين من الداخل والتزموا منازلهم.،كما يؤكد على ضرورة وضع خطة حكومية ملموسة في هذا الاتجاه تستفيد من عائدات العمال لدى اتحاد نقابات العمال واية مساهمات اخرى من القطاع الخاص والمجتمع ،وتبقى المسؤولية والاخيرة فيها على كاهل السلطة الرسمية .

سادساَ توفير كل الامكانيات لدعم الجهاز الصحي الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز الحوافز للعاملين فيه.

سابعا:يؤكد حزب الشعب الفلسطيني على ضرورة انخراط كامل مؤسسات المجتمع المدني في تحمل عبء هذه المرحلة ،بما في ذلك وضع خطط طواريء واعادة صياغة للاولويات والبرامج لدى هذه المؤسسات وفقا للوضع الناشيء ،ويجدد دعوته في هذا السياق للاتحاد الاوروبي للتراجع عن مطالبة المؤسسات بالتوقيع على عقود التمويل مرفقة بقوائم الارهاب المرفوضة جملة وتفصيلا منن قبل شعبنا ، ويدعوه الى تطوير بيانه الاخير بهذا الصدد بما يضمن ذلك.

وجاء في ختام البيان : حزب الشعب الفلسطيني، وهو يحيي شعبنا في كافة اماكن تواجده ويتمنى له السلامة ،فانه يحيي روح الالتزام الذي ابداه في التعاطي مع الاجراءات الاحترازية الضرورية والمشروعة، بما في ذلك الالتزام بالحجر المنزلي، ويعرب ايضاَ عن تقديره العالي لكل الطواقم العاملة في ميدان مواجهة وباء "كورونا"، ويتوجه بتحية خاصة لأبطال الطواقم الطبية كافة من العاملين في القطاع الصحي الحكومي وغير الحكومي، وكذلك لكل جهات الاختصاص المكلفين بإنفاذ القانون ومن ضمنها الأجهزة الامنية العاملة في الميدان، وللمؤسسات الاهلية التي انخرطت في العمل خلال حالة الطوارئ، ولكل الهيئات الشعبية الوطنية العاملة لمساندة الاجراءات الاحترازية ودعم المواطنين، ومن ضمنهم رفاق الحزب ونشطاء كافة القوى السياسية والمجتمعية في المحافظات والمواقع المختلفة.

