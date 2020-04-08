"الجنيدي" تقدم الشكر لكل من ساهم في إعادة فتح مركز التسويق والتوزيع التابع للشركة في "سلواد"

رام الله-وطن: تقدمت شركة "الجنيدي" لصناعة الألبان والمواد الغذائية، بالشكر والتقدير والعرفان، من كل الاطراف التي ساهمت في إعادة فتح مركز التسويق والتوزيع في منطقة سلواد شمال شرق رام الله، مقدمة شكرها على تعاونهم ومواقفهم الوطنية من أجل استمرار التسويق وإيصال المنتجات الغذائية لمختلف المناطق في وسط وشمال الضفة الغربية.

وفي كتاب شكر وصل وطن، قدمت الجنيدي شكرها لكل من ساعد في إعادة فتح مركز التوزيع التابع للشركة في سلواد، مقدمة شكرها لرئيس الوزراء محمد اشتية ووزير الاقتصاد خالد العسيلي ومدير عام الأمن الوقائي بالضفة الغربية اللواء زياد هب الريح ومحافظ رام الله والبيرة ليليى غنام ومدير الامن الوقائي في رام الله حمدي أبو كامل ونائبه ربيع حامد ورئيس بلدية سلواد أسامة حامد وأعضاء البلدية، ومسؤول إقليم حركة فتح بالبلدة خالد حامد وجميع أهالي بلدة سلواد، وكذلك شبكة وطن الاعلامية وعضو مجلس ادارتها معمر عرابي.

وكان مدير عام شركة الجنيدي مشهور ابو خلف قد ناشد يوم الاثنين الماضي، عبر "وطن" أصحاب القرار، وزير الاقتصاد، خالد العسيلي، ومحافظ محافظة رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، بالسماح لهم بفتح "مركز توزيع وسط وشمال الضفة في "سلواد" بعد أن أغلقه تنظيم فتح في البلدة.

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ومباشرة، عرضت وطن المناشدة على الجهات المعنية واعدت تقرير من داخل بلدة سلواد، لأخذ وجهة نظر الاطراف كافة حول القضية، كما عرضت القضية مرة أخرى، الثلاثاء، في برنامج "شد حيلك يا وطن" بحضور وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي، لما تشكله هذه القضية من أهمية خاصة على صعيد الأمن الغذائي للمواطن وتعزيز الاقتصاد الوطني.

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وتم طرح القضية على وزير الاقتصاد، الذي أكدّ خلال حديثه لبرنامج "شد حيلك يا وطن" عبر شبكة وطن الإعلامية، إنه تم حل مشكلة شركة الجنيدي، مشيدا بدور شركة الجنيدي وجودة منتجاتها الغذائية.