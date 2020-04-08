إغلاق منشأتين صناعيتين مخالفتين في الخليل وإحالة ثلاثة تجار للنيابة في رام الله

وطن: أغلقت وزارة الاقتصاد الوطني، والضابطة الجمركية، اليوم الاربعاء، منشأتين صناعيتين لإنتاج الكمامات مخالفة للمواصفات والمقاييس في مدينة الخليل.

وقال مدير الاقتصاد في الخليل ماهر القيسي، في بيان صدر عن الوزارة، ان الاغلاق جاء بعد رسوب المنتج في الفحص المخبري، وتم التحفظ على الكميات المنتجة من قبلهما، مؤكدا ان السوق خالية من هذا المنتج.

وفي السياق، أحالت مديرية الوزارة في محافظة رام الله والبيرة، ثلاثة تجار للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية، على خلفية الاتجار بمواد منتهية الصلاحية، وتجاوز السقف السعري المحدد.

كما ضبطت طواقم الوزارة والضابطة الجمركية في رام الله 600 بدلة ملابس واقية طبية غير مطابقة للمواصفات والمقاييس، وجرى اتلافها وفق الاصول القانونية المتبعة.