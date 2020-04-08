القدس: "سنيورة" توزع طرودا غذائية على العائلات المتضررة نتيجة "كورونا"

وطن:انطلاقا من دورها كشركة وطنية، وفي إطار مسؤوليتها تجاه المجتمع المحلي، قامت شركة سنيورة للصناعات الغذائية بتوزيع مئات الطرود والسلات الغذائية للمجالس البلدية في العيزرية وأبو ديس والسواحرة الشرقية وللغرفة التجارية في محافظة القدس ولجنة زكاة شرق القدس؛ كمساهمة في دعم وإسناد أكثر من 230 عائلة من أهلنا في محافظة القدس.

كذلك، بادرت "سنيورة" لتقديم الدعم للطواقم الفاعلة في الميدان في محافظات الوطن من خلال توفير الطرود والوجبات الغذائية لأفراد أجهزة الأمن واللجان المساندة لها من المرابطين على حواجز الحماية لشعبنا وأهلنا في المدن والبلدات والقرى الفلسطينية كإسناد لجهودهم لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد.

كما شملت مبادرات "سنيورة" المتواصلة توفير الوجبات الغذائية من منتجات سنيورة في أماكن الحجر الصحي للمحجورين والطواقم العاملة فيها خاصة في فندق الأنجل في بيت لحم ومستشفى هوغو تشافيز في رام الله.



من جانبه صرح الرئيس التنفيذي للشركة السيد مجدي الشريف ان هذه الخطوة تأتي ضمن مسؤولية الشركة تجاه المجتمع المحلي وتمنى السلامة لجميع المواطنين من خلال اتباع التعليمات والارشادات التي تصدرها الجهات المختصة وقال ان الشركة تلتزم بمعايير السلامة العامة لموظفيها والعاملين فيها وتحرص دائما لتقديم الافضل لما يصب في مصلحة الوطن وسلامة المواطن من خلال منتجاتنا وخدماتنا الرائدة ذات الجودة العالية.



وأوضحت شركة سنيورة أن هذا الدعم والإسناد هو جزء من الدور الوطني والانساني للشركة ويأتي انسجاماً مع استراتيجية المسؤولية الإجتماعية للشركة الأم "الشركة العربية الفلسطينية للاستثمار -أيبك" في مساندة المجتمعات التي نعمل بها.