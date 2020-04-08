إطلاق برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني

وطن: أطلقت وزارة الأسرى والمحررين بالتعاون مع مكتب إعلام الأسرى، اليوم الأربعاء، برنامج فعاليات يوم الأسير الفلسطيني 2020، في ظل معاناة الأسرى المستمرة ومخاطر تفشي وباء كورونا داخل أقسام وغرف الأسرى داخل سجون الاحتلال.

وأكد مدير عام الإعلام والعلاقات العامة في وزارة الأسرى أشرف حسين، أن إطلاق فعاليات يوم الأسير هي رسالة دعم وإسناد إلى الأسرى الذين يعيشون ظروف قاسية، مع خطورة تفشي فيروس كورونا واجراءات الاحتلال القمعية المستمرة والمتواصلة.

وأوضح حسين، أن فعاليات يوم الأسير تأتي في ظل المتغيرات الدولية وحالة الانشغال العالمي في مواجهة وانتشار وباء كورونا الذي أعجز دول التكبر والتجبر، وفي ظل احتلال يمارس الاستهتار ويرفض اتخاذ الاجراءات الوقائية واجراء الفحوصات الطبية للحد من تفشي هذا الوباء الخطير داخل السجون.

وبين أن برنامج الفعاليات لا يعتمد على الحشد الجماهيري والميداني، وراعى ظروف الحجر الصحي والتباعد الاجتماعي والاجراءات الوقائية، وسنعتمد على الفضاء الإلكتروني لتفعيل حالة التضامن وايصال صوت ومعاناة الأسرى عبر المنصات الإعلامية لتبقى هذه القضية حاضرة في ذهن ووجدان شعبنا الفلسطيني ونذكر العالم بمعاناة الأسرى.

من جانبه أوضح الناطق باسم مكتب إعلام الأسرى علي المغربي، أن الأوضاع داخل سجون الاحتلال تنذر بخطر شديد، خاصة وأن الفيروس بالفعل وصل الى بعض أقسام الأسرى والخطورة الكبيرة هي تفشي وانتشار هذا الوباء الخطير.

ودعا وسائل الإعلام إلى أن تبقى هذه القضية حاضرة متفاعلة ضمن برامجها ونشراتها اليومية، فالأسرى ينظروا ويتطلعوا الى كل فعل وحدث وكلمة مساندة تدعم صمودهم في وجه السجان واجراءاته القمعية.

وطالب المغربي الأطراف الدولية وخاصة منظمة الصليب الأحمر الدولي ومنظمة الصحة العالمية إلى ضرورة التدخل وتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية الأسرى في سجون الاحتلال، والضغط على حكومة الاحتلال للإفراج عن الأسرى خاصة المرضى وكبار السن والنساء والأطفال، وتوفير التدابير اللازمة لمنع انتشار الوباء بين صفوفهم، وضرورة وجود لجنة دولية محايدة تعاين الأسرى وتتابع أوضاعهم الصحية.