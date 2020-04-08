د. مجدلاني: موعد صرف مخصصات الاسر الفقيرة الثلاثاء 14/4 واضافة 10 آلاف اسرة جديدة

وطن: قال وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، إن مخصصات الأسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويلات النقدية، ستصرف الثلاثاء المقبل الموافق 14/4/2020، في المحافظات الشمالية والجنوبية على حد سواء، ويستمر الصرف لعدة أيام وفق جدول زمني تعلن عنه سلطة النقد مع البنوك، خلال الايام القادمة، لضمان سلامة المستفدين وتجنبا للاكتظاظ.

وأضاف د.مجدلاني، في بيانه الاربعاء، "أن هذه الدفعة تشمل 114.658 أسرة، بمبلغ إجمالي 136.313.813 مليون شيقل"، أما بخصوص توزيع المبالغ المالية لهذه الدفعة فقد بلغت حوالي 106 مليون شيقل لقطاع غزة ، والضفة 30 مليون شيقل.

وأوضح أن عدد الأسر المستفيدة في قطاع غزة بلغ حوالي 80 ألف أسرة، و حوالي 35 الف أسرة بالضفة الغربية، وأنه تمت إضافة ما يقارب 10 الاف أسرة جديدة ستسفيد للمرة الأولى من برنامج التحويلات النقدية من قطاع غزة، كانت على قائمة الانتظار.

واشار إلى أن نسبة مساهمة الحكومة في هذه الدفعة بلغت 58% من اجمالي المبلغ.

ونوه مجدلاني إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم بنسبة 39% من اجمالي قيمة الدفعة، والبنك الدولي بحوالي 3%.