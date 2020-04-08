كورونا يتسبب بارتفاع حاد في العجز المالي لحكومة الاحتلال

وطن: أفاد تقرير إخباري اليوم الأربعاء، بأن العجز المالي في إسرائيل قفز في آذار الماضي إلى 15.9 مليار شيكل وسط استمرار أزمة كورونا.

ووفقاً لهيئة البث الإسرائيلي فإن العجز كان سجل نحو أربعة مليارات شيكل في الشهر ذاته من العام الماضي.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن يتفاقم هذا العجز بسبب زيادة نفقات الحكومة، وبالأخص، في ظل وجود خطة إنقاذ بتكلفة 90 مليار شيكل من جهة، وانخفاض المدخولات عقب التباطؤ الحاد في النشاط الاقتصادي.

في غضون ذلك، بدأت وزارات الحكومة الاسرائيليى ببلورة استراتيجية الخروج من الأزمة لطرحها على الوزراء قريباً. وحدد الـ 19 من الشهر الجاري، بعد انتهاء عيد الفصح، موعداً لبدء العودة تدريجياً إلى الحياة الطبيعية.

وبحسب الخطة يخرج من الإغلاق أولاً الشباب، ثم من تعافى من المرض وأصبح لديهم حصانة من العدوى.