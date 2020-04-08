الصحة العالمية: 20 لقاحا مرشحا ضد كورونا ومن المبكر الحديث عن موعد انتهائه

وطن: أكدت منظمة الصحة العالمية، أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي موعد محدد لانتهاء جائحة فيروس كورونا، وذكرت أن قائمة اللقاحات المرشحة لاستخدامها ضده تشمل 20 تسمية.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في روسيا ميليتا فوينوفيتش، لقناة "روسيا-1": "من السابق لأوانه الحديث حول هذا الموضوع. يتم الآن إجراء التحليلات ورسم النماذج المختلفة، وعلينا الآن إبطاء ارتفاع المنحنى".

وأضافت: "كل شيء مرهون بالإجراءات التي سيتم اتخاذها بدرجة مرور الفيروس عبر الناس. من الممكن أننا سنتحدث عن هذا الأمر بعد أسبوعين".

وأشارت المسؤولة، في تطرقها إلى مسألة الأدوية، إلى أن منظمة الصحة العالمية تجري حاليا مرحلة الاختبارات السريرية.

وأوضحت فوينوفيتش أن "هناك 20 لقاحا مرشحا ضد عدوى فيروس كورونا المستجد COVID-19 في الوقت الراهن".

ويواجه العالم، منذ كانون الثاني/ يناير 2020، أزمة متدهورة ناجمة عن تفشي عدوى فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ كانون الاول/ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية، وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.