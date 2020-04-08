فيديو | "الدرس انتهى لموا الكراريس" خمسون عاماً على مجزرة "بحر البقر"

رام الله-وطن: "الدرس انتهى لِمّوا الكراريس

بالدم اللى على ورقهم سال

فى قصر الأمم المتحدة

مسابقة لرسوم الأطفال

إيه رأيك فى البُقع الحمرا

يا ضمير العالم يا عزيزى

دى لِطفلة مصرية سمرا

كانت من أشهر تلاميذى".

هكذا رثا الشاعر صلاح جاهين، مجزرة "بحر البقر" التي ارتكبها طيران الاحتلال الإسرائيلي، باستهدافه لمدرسة بحر البقر في محافظة الشرقية.

في صباح يوم الثامن من أبريل 1970، وتحديدًا الساعة 9:20 كان لمدرسة بحر البقر موعد مع دماء جديدة ضمن مجازر الاحتلال الإسرائيلي.. عقب استيقاظهم من النوم باكراً، متجهين إلى المدرسة، حيوا العلم وأدوا الإذاعة المدرسية، دق جرس الطابور حتى يدخل كل طالب إلى فصله ليجلس على مقعده.

بمجرّد دخولهم الفصل، وفي الحصة الأولى مع صيحاتهم "زَرَعَ، حَصَدَ"، كان هناك صوت أعلى يحوم باتجاههم، 5 طائرات حربية من طراز "الفانتوم" تحمل 5 قنابل تزن الواحدة 1000 رطل من المتفجرات، فضلاً عن صاروخين أغارت على مدرسة بحر البقر المكونة من طابق واحد ويوجد بها 86 طالباً، ثوانٍ معدودة كانت كفيلة بأن تسوي المدرسة بأرض الفناء، لم يتبقَ من الطلاب سوى كراساتهم وأحذيتهم، وشنطهم، والبعض أشلاء منهم. أدى الهجوم إلىاستشهاد 30 طفلاً وإصابة 50 آخرين.

تمر اليوم الذكرى الخمسين على واحدة من أبشع جرائم الاحتلال، مذبحة مدرسة بحر البقر، عندما قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلية مدرسة ابتدائية في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية الشرقية، ضمن تصعيد الغارات الإسرائيلية على مصر للقبول بإنهاء حرب الاستنزاف وقبول مبادرة روجرز.

بعد الحادث بدقائق قطعت الإذاعة المصرية بثها لتذيع بيانها العاجل: أيها الأخوة المواطنون، جاءنا البيان التالي.. أقدم العدو في تمام الساعة التاسعة و20 دقيقة من صباح اليوم على جريمة جديدة تفوق حد التصور، عندما أغار بطائراته الفانتوم الأمريكية على مدرسة بحر البقر الابتدائية المشتركة بمحافظة الشرقية وسقط الأطفال بين سن السادسة والثانية عشرة تحت جحيم من النيران.

ردود فعل دولية:

أنباء مفزعة، عاقبة محزنة يؤسف لها من عواقب، وعندما أرادت إسرائيل اختيار حق الرد فلم تعارك جيشاً كعادتها، بل ذهبت للانتقام من أطفال مدرسة، هكذا كانت أبرز تعليقات ردود الفعل الدولية، فمع اختلاطه بالاستنكار والغضب إلا أنه كان بارداً كعادته عندما يتعلق الجرم بدولة الاحتلال، ولم يتحرك على النحو المطلوب، إلا أن تأثير الرأي العام تسبب في إجبار الولايات المتحدة ورئيسها نيكسون على تأجيل صفقة إمداد إسرائيل بطائرات حديثة، كما أدى الحادث إلى تخفيف الغارات الإسرائيلية على المواقع المصرية.

الدرس انتهى!

كتب الشاعر الكبير صلاح جاهين رائعته (الدرس انتهى لموا الكراريس) مسجلاً تلك المجزرة البشعة فى ذاكرة الشعر العربى والأغنية العربية ولحنها الموسيقار سيد مكاوى وحملها صوت الفنانة شادية لضمير العالم:

الدرس انتهى لِمّوا الكراريس

بالدم اللى على ورقهم سال

فى قصر الأمم المتحدة

مسابقة لرسوم الأطفال

إيه رأيك فى البُقع الحمرا

يا ضمير العالم يا عزيزى

دى لِطفلة مصرية سمرا

كانت من أشهر تلاميذى

دمّها راسم زهرة

راسم راية ثورة

راسم وجه مؤامرة

راسم خلق جبارة

راسم نار

راسم عار

عـ الصهيونية والاستعمار

والدنيا اللى عليهم صابرة

وساكتة على فعل الأباليس

الدرس انتهى

لِمُّوا الكراريس

إيه رأى رجال الفكر الحر

فى الفكرة دى المنقوشة بالدم

من طفل فقير مولود فى المر

لكن كان حلو ضحوك الفم

دم الطفل الفلاح

راسم شمس الصباح

راسم شجرة تفاح

فى جناين الإصلاح

رسام تمساح

بألف جنــاح

فى دنيا مليانة بالأشباح

لكنها قلبها مرتاح

وساكتة على فعل الأباليس

الدرس انتهى لِمُّوا الكراريس

إيه رأيك يا شعب يا عربى

إيه رأيك يا شعب الأحرار

دم الأطفال جايلك يجرى

يقول انتقموا من الأشرار

ويسيل على الأوراق

يتهجى الأسماء

ويطالب الأباء

بالثأر للأبناء

ويرسم سيف

يهد الزيف

ويلمع لمعة شمس الصيف

فى دنيا فيها النور بقى طيف

وساكتة على فعل الأباليس

الدرس انتهى لِمّوا الكراريس