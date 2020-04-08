ترامب يهدّد بتعليق دفع المساهمة الأميركية في منظمة الصحة العالمية

وطن: هدّد الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بتعليق دفع المساهمة الماليّة الأميركية في منظّمة الصحّة العالمية، منتقدا طريقة إدارة المنظّمة الأممية لوباء كوفيد-19.

وقال ترمب خلال مؤتمره الصحفي اليومي في البيت الأبيض حول تطوّرات الوباء في الولايات المتّحدة "سنعلّق (دفع) الأموال المخصّصة لمنظّمة الصحّة العالمية"، من دون مزيد من التفاصيل.

غير أنّ الرئيس الأميركي ما لبث بعد دقائق من ذلك أن تراجع عن هذا الإعلان بقوله إنّه لم يقرّر تعليق الدفع بل يعتزم فقط درس هذه الإمكانية.

وقال "أنا لا أقول إنّني سأفعل ذلك، بل سندرس هذه الإمكانية".

وكان ترامب شنّ هجوماً حادّاً على المنظمة الأممية، وكتب في تغريدة على تويتر أنّ "منظّمة الصحّة العالمية أخفقت حقاً. (...) الغريب أنّها مموّلة بشكل كبير من الولايات المتحدة لكنّ تركيزها منصبّ على الصين".

وأتى هجوم ترمب على المنظّمة الأممية في الوقت الذي تخطّت فيه حصيلة وفيات كوفيد-19 في الولايات المتحدة 11 ألفاً في حين بلغ عدد المصابين بالوباء في هذا البلد أكثر من 385 ألف مصاب.