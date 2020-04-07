الشرطة تغلق 6 متاجر وتضبط مركبتين لعدم الالتزام بحالة الطوارئ في جنين

وطن: أغلقت شرطة جنين، اليوم الثلاثاء، ستة محلات تجارية، وضبطت مركبتين، لعدم التزام أصحابها بحالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات من شرطة المحافظة نظمت جولات تفقد في المدينة وريف المحافظة على صالات الأفراح والصالات الرياضية ومحال الحلويات والكوفي شوبات والمقاهي والتجمعات الشبابية والمحال التجارية والمصانع والمؤسسات العاملة في المدينة والمحافظة، للتأكد من ضمان تنفيذها لتعليمات وقرارات رئاسة الوزراء والمحافظ، الهادفة إلى الحد من انتشار فيروس كورونا وحفظ سلامة المواطنين والسلامة العامة، وتخلل ذلك إغلاق 6 متاجر وضبط مركبتين لعدم التزام اصحابها بحالة الطوارئ، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أصحابها أصولا.