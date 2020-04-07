الاغاثة الزراعية تعلن عن الإجراءات الإحترازية لمواكبة التمديد الجديد لحالة الطوارئ

وطن: أعلنت الاغاثة الزراعية عن مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمواكبة التمديد الجديد لحالة الطوارئ، مؤكدة التزامها بكل ما جاء في بيان اعلان حالة الطوارئ وما تلاه من اجراءات من خلال بيان رئاسة الوزراء .

وأكدت على الإستمرار بالعمل في البيان السابق وما ورد فيه من نقاط تحفظ مصالح كل المستفيدين من خدماتها، والعمل بأقصى طاقتها الإدارية والفنية من خلال الدوام المنزلي، كما تعمل طواقمها في الميدان بالحد الأدنى وبما لا يعرض سلامتهم للخطر .

فيما يلي نص البيان:

بعد إعلان الرئاسة الفلسطينة و رئاسة الوزراء تمديد حالة الطوارئ المفروضة على البلاد وما يتبعها من اجراءات و تقييدات على الحركة و العمل في مختلف المؤسسات بسبب جائحة كورونا covi19 فإن الإغاثة الزراعية تعلن استجابتها لحالة الطوارئ و تعلن أنها ستقوم بكل ما يلزم حفاظا على المصلحة العامة .

وبناء على ما سبق فإن الإغاثة الزراعية تعلن مجموعة من الإجراءات الإحترازية لمواكبة التمديد الجديد لحالة الطوارئ و هي كالتالي:

اولا : تؤكد المؤسسة التزامها بكل ما جاء في بيان اعلان حالة الطوارئ وما تلاه من اجراءات من خلال بيان رئاسة الوزراء.

ثانيا : تؤكد المؤسسة على الإستمرار بالعمل في البيان السابق وما ورد فيه من نقاط تحفظ مصالح كل المستفيدين من خدماتها .

ثالثا : تؤكد المؤسسة على العمل بأقصى طاقتها الإدارية و الفنية من خلال الدوام المنزلي ، كما تعمل طواقمها في الميدان بالحد الأدنى و بما لا يعرض سلامتهم للخطر .

رابعا : الإغاثة الزراعية تؤكد على عملها بدون كلل لتطوير نظام خاص بالعطاءات والمشتريات من خلال استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة بهدف تقليل الحاجة للإحتكاك بين الموظفين و الموردين و المقاولين و الشركات وبما يحافظ على استمرارية العمل .

خامسا : تؤكد المؤسسة على التزامها تجاه شعبنا من خلال الحملات الإغاثية للمزارعين و المواطنين في المناطق الأكثر تضررا من هذه الجائحة ، والمناطق التي تتعرض لهجمة الاحتلال و المستوطنين و على رأسها الأغوار الفلسطينية و المناطق المسماة (ج) .

سادسا: عملت المؤسسة على استصدار تصاريح حركة لمجموعة من الموظفين من أجل تمكينهم من تنفيذ الحملات و الأنشطة الميدانية .

سابعا : عملت المؤسسة على وضع خطة عمل طارئة في الفروع و المركز بما يلبي احتياجات الفئات المستهدفة و الموردين .

ثامنا : تتواصل المؤسسة مع الجهات المانحة و الممولين و تضعهم بشكل مستمر في أخر مستجدات حالة الطوارئ في فلسطين كما تقوم باطلاعهم على كافة الانشطة والحملات التي تنفذها في ظل هذه الجائحة .

تاسعا : قامت المؤسسة بأخذ موافقة الممولين على تحويل بعض أنشطة المشاريع للحملات الطارئة و في انتظار استجابة ممولين أخرين لهذا الطلب .

عاشرا : تؤكد الإغاثة الزراعية على عملها من مركز واحد و أنها على تواصل دائم مع قطاع غزة و تقوم بمتابعة الأنشطة و الحملات الطارئة هناك من خلال دائرة شؤون غزة

الحادي عشر : تتوجه إدارة الإغاثة الزراعية بالشكر للموظفين و المتطوعين في الميدان و للمزارعين الذين اسهموا بشكل جاد في إنجاح كافة الأنشطة و الحملات و اندفاعهم لنصرة أهلنا في المناطق التي تفشى فيها فايروس كورونا .