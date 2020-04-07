محافظ طولكرم: سيتم إعادة فتح مستشفى د. ثابت ثابت الحكومي بإتباع إجراءات وزارة الصحة

وطن: قال محافظ طولكرم عصام أبو بكر إنه سيتم إعادة افتتاح مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي بإتباع إجراءات وبرتوكولات وزارة الصحة، بعد نقل المصاب بفيروس كورونا إلى مستشفى هوجو تشافيز.

جاءت تصريحات المحافظ أبو بكر خلال لقائه في دار المحافظة، مع كل من عصام القاسم مستشار رئيس الوزراء، ود. نجي نزال مدير عام المستشفيات في وزارة الصحة، ولجنة الطوارئ المصغرة في محافظة طولكرم.

وأضاف المحافظ أبو بكر: " تم التوصل إلى اتفاق لإعادة فتح المستشفى الحكومي بطولكرم، بعد التواصل مع رئيس الوزراء د. محمد إشتيه، ووزيرة الصحة د. مي كيله، واللقاء الذي حصل اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهود على مستوى محافظة طولكرم، على أن يمر ذلك بعدد من المراحل، بدءاً من نقل المصاب بفيروس كورونا، وإجراء عملية التعقيم للمستشفى، بإتباع الإجراءات الخاصة بوزارة الصحة وهذا يحتاج إلى عدة أيام".

وتابع المحافظ أبو بكر قائلاً: " تضررنا خلال بإغلاق هذا المستشفى بعد اكتشاف أحد المصابين بهذا الفيروس، لكن الأهم بذل الجهود لإعادة استئناف العمل بالمستشفى والذي يخدم سكان محافظة طولكرم جميعاً".

بدوره أشار القاسم إلى أن رئيس الوزراء أكد على معالجة مشكلة إغلاق مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت، وذلك بالسرعة الممكنة، حيث أن طولكرم محافظة تعدادها كبير، وتحديداً في ظل الأزمة الحالية لمواجهة فيروس كورونا، وبالتالي كان الحل بإعادة افتتاح المستشفى وبشكل سريع، ليعود المستشفى لخدمة المواطنين وتقديم العلاجات المناسبة لهم.

من جانبه ذكر د. نزال بأن إغلاق مستشفى د. ثابت جاء كإجراء احترازي بعد دخول مريض بفيروس كورونا، حيث تمت هذه العملية لتوفير الحماية اللازمة للمرضى داخل المستشفى ولحماية المراجعين وحماية الطاقم الطبي.

وأردف د. نزال قائلاً: " نحن اليوم أمام اتخاذ إجراءات تتعلق بتحويل المريض إلى مستشفى هوجو تشافيز، وإجراءات أخرى سيتم العمل عليها داخل المستشفى، وغدا صباحاَ ستكون الفرق جاهزة لتعقيمه، وإغلاقه لمدة ثلاثة أيام بعد التعقيم، ومن بعد ذلك ستكون هناك إجراءات بإعادة فتحه تدريجياً لتخفيف الأعباء عن المواطنين في طولكرم".

إلى ذلك أشار د. حاتم ملاك مدير عام مستشفى الزكاة بطولكرم إلى أن مستشفى الزكاة سيتم العمل به ضمن برتوكولات وزارة الصحة، باستيعاب جميع الحالات الطارئة، وخاصة في ظل الحالة التي نمر بها في مواجهة خطر انتشار فيروس كورونا.