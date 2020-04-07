ترامب يهاجم منظمة الصحة العالمية ويهدد بإعادة النظر بتمويلها

وطن: هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منظمة الصحة العالمية، بسبب تعاملها مع انتشار فيروس كورونا في بلاده مشيرا إلى أنها "أفسدت الأمر" واتهمها بـ"التركيز على الصين".

وقال ترامب في تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد أفسدت منظمة الصحة العالمية الأمر بالفعل، لسبب ما، ورغم أنها ممولة من جانب الولايات المتحدة، إلا أنها تركز على الصين، سنلقي نظرة على هذا الأمر".

وأضاف الرئيس الأمريكي قائلا: "لحسن الحظ، رفضت نصيحتهم بإبقاء الحدود مفتوحة مع الصين في البداية، لماذا أعطونا هذه النصيحة المغلوطة".