صحة غزة تناشد المؤسسات الدولية لتوفير اختبارات الفحص المخبري لفيروس كورونا

وطن: جددت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء، دعوتها لمنظمة الصحة العالمية ولكافة المؤسسات الدولية لتوفير اختبارات الفحص المخبري بعد نفاذها أمس في المختبر العام للوزارة.

وأوضح أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة في الإيجاز الصحفي اليومي، أن كمية محدودة وغير كافية من مواد الفحص المخبري وصلت من جهات دولية، مطالبًا وزارة الصحة في رام الله والصحة العالمية والجهات المعنية بتوفيرها بشكل مستمر.

وبين أن الوزارة لديها القدرة على اجراء الفحوصات في المختبر المركزي دون الحاجة لإرسالها إلى خارج قطاع غزة وما يترتب عليه من مشقة وجهد وتأخر في النتائج.

وحمل الناطق باسم الصحة بغزة، الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هشاشة الوضع الصحي والإنساني في القطاع، وعدم توفر الإمكانيات اللازمة لمواجهة جائحة كورونا، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الإنسانية مع قطاع غزة المحاصر.

وأشار إلى أن الجهات الحكومية بغزة تتابع انفاذ كافة الاجراءات والسياسات لمواجهة الفيروس، مشيرًا إلى أنه تم انهاء حجر 888 مواطنا في مراكز الحجر الصحي من بينهم 198 من الطواقم الطبية.

وذكر القدرة أنه سيتم اليوم إنهاء الحجر الصحي لـــ 130 مستضافًا آخرين من بينهم 25 من الطواقم الطبية والشرطية والخدمات المساندة.

وجدد الدعوة للمحجورين الذين غادروا مراكز الحجر الصحي إلى اتباع الإرشادات التي وضحت لهم من خلال الفريق الطبي خلال مغادرتهم لمراكز الحجر بما في ذلك المكوث في المنزل خلال الأسبوع الاول مع تجنب الاختلاط وعدم التزاور وتحقيق التباعد الاجتماعي.

وأشار إلى أن المختبر المركزي أتم 489 فحصًا مخبريًا خلال اليومين السابقين لإتمام انهاء الحجر الصحي للمستضافين كانت جميعها سلبية فيما سجل مساء أمس إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين وحالته مطمئنة.

وبين الناطق باسم الصحة بغزة، أن إجمالي الحالات التي تم تسجيل إصابتها بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية في قطاع غزة 13 حالة وتم تعافي 6 حالات منها ونقلت إلى مركز الحجر الصحي في معبر رفح، بينما بقيت 7 حالات تحت المتابعة الصحية في مستشفى العزل بمعبر رفح.