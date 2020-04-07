الاوقاف المصرية تقرر اغلاق المساجد وتعليق كافة الأنشطة الجماعية طيلة شهر رمضان

وطن: قررت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الثلاثاء، تعليق كل الأنشطة الجماعية واغلاق المساجد طيلة شهر رمضان بسبب تفشي فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، إنه "نظرًا لتصاعد انتشار فيروس كورونا عالميا وكإجراء احترازى قررت وزارة الأوقاف تعليق كافة الأمور والأنشطة الجماعية في رمضان، حيث قررت سابقا حظر إقامة الموائد فى محيط المساجد أو ملحقاتها”.

وأضافت أنه سيتم حظر أى عمليات إفطار جماعي بالوزارة أو هيئة الأوقاف أو المجموعة الوطنية التابعة للوزارة وجميع الجهات التابعة للوزارة .