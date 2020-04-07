توقيف متهم أقدم على ادخل اثاث اسرائيلي مستعمل الى مدينة الخليل

وطن: قامت النيابة العامة في مدينة الخليل صباح اليوم الثلاثاء، بتوقيف متهم وذلك بعد إحضاره وإحالته الى النيابة العامة من قبل الاجهزة الأمنية ، اثر قيامه بادخل اثاث مستعمل قام باحضاره من الجانب الاسرائيلي وذلك خلافا للقرار بقانون رقم 7 لسنة 2020 بشأن حالة الطوارئ ولقرار وزير الاقتصاد الوطني رقم 143 لعام 2020 والمتعلق بذات الشأن .

هذا وقد تم تمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما استنادا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وذلك لغايات استكمال التحقيق معه.

