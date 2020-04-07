عبر "كونفرنس".. حكومة الاحتلال تصادق على بدء حظر التجول لمواجهة كورونا

وطن: صادقت حكومة الاحتلال يوم الثلاثاء، على قرارات الاغلاق وحظر التجول الكامل في "إسرائيل".

وعُقد اجتماع حكومي عبر الفيديو كونفرنس، ناقش خلاله الوزراء أنظمة الطوارئ المتعلقة بالقيود على حركة المرور وتقليص النشاط الاقتصادي.

وخلال الاجتماع ، تم التأكيد على أن حظر التجول سيبدأ اليوم الساعة 7 مساءً، مما يحد من حركة المرور من مدينة إلى أخرى كما سيدخل حظر التجول حيز التنفيذ غدًا في الساعة 3 مساءً ، وهو ما لن يسمح بحركة المرور خلال العطلة التي تهدف إلى الاحتفال بعيد الفصح في المنازل.

كما قررت منع الخروج من البيوت والتنقل داخل المدن والمستوطنات، اعتبارا من الساعة الثالثة من عصر الاربعاء حتى الساعة السابعة من مساء الخميس وفيها سيتم منع الخروج للتزود بالأكل ايضا، وسيتم مساء اليوم إيقاف حركة المواصلات العامة باستثناء سيارات التاكسي.

أما مدينة القدس المحتلة ستقسم إلى 7 احياء يمنع التنقل منها واليها ويمنع الخروج منها وخصوصا المناطق الخاصة بالحرديم.