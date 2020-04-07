رئيس بلدية كوبر لوطن:مستوطنون اختطفوا شقيقين من البلدة بعد الاعتداء عليهما أثناء حراثة أرضهما

وطن: أقدم مستوطنون، الثلاثاء، على اختطاف الشقيقين محمود وعبد الفتاح سمير زيبار، من بلدة كوبر شمال رام الله.

وقال رئيس بلدية كوبر عزات بدوان لوطن، إن المستوطنين اختطفوا الشقيقين، بعد الاعتداء عليهما، أثناء حراثة أرضهما على أطراف البلدة، قرب مستوطنة حلاميش.

وبين بدوان أنه بعد التواصل مع الارتباط العسكري، تبين أنه تم اقتياد الشابين إلى مستوطنة حلاميش، وإخضاعهما للتحقيق من قبل شرطة الاحتلال.

ولفت إلى ان المستوطنين كثفوا في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم على البلدة، بينما يتعمد أحد المستوطنين مربي الأبقار، ترك أبقاره وعجولها ترعى في أراضي كوبر، وتخريب المزروعات.