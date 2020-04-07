هل من نافذة أمل ما بعد عصر الجرثومة !

كتب: عوض عبد الفتاح



لم ينتظر الحالمون بعالم جديد، ونحن منهم، مآلات جائحة الكورونا، ليرسموا، في مخيلتهم، نظاما عالميا أكثر رحمة، وأقل وحشية. فقد باشر البعض منهم، بإستشراف نظام أفضل، وبعضٌ آخر يستشرف وضعاً عالمياً أكثر شؤماً. فكما في كل ألأزمات الكبرى، كالحروب والامراض الفتاكة، فإن أفكارًا كانت تبدو مستحيلة التحقق، تصبح مقبولة خلال هذه ألأزمات، هذا ما لاحظه العديد من المؤرخين والمفكرين من قرائتهم لحركة التاريخ الإنساني، في الماضي القريب، وفي العصر الحالي . فقد داهمنا وباء الكورنا، والنظام العالمي غارق في ذروة سقوطٍ أخلاقي مُريع، ينهب ،يقتل، ويستغل ويتنصل من مسئولياته تجاه ألإنسانية، دون إبداء أي إكتراث بصوت الضمير ، وصرخات ألإستغاثة الصادرة عن معذبي الارض والمقهورين، تلك الأصوات التي يتردد صداها منذ عشرات السنين في جميع جنبات ألأرض .

وبدا أن الفئة الوحيدة التي لم تواجه سؤال ما العمل، هي الطواقم الطبية والعاملين في الحقل الصحي بشكل عام، التي وقع عليها عبء التصدي للوباء ميدانياً، وتكون وجهاً لوجه امام هول الكارثة، وعرضة للخطر المباشر. وتتصدر الدولة، المتهمة بالقصور، المسئولية عن مهمة تنظيم المواجهة، وإتخاذ ألإجراءات والتدابير لمنع انتشار الوباء. ومن ناحية ثانية، تزخر المنابر الإعلامية، والأكاديمية، والثقافية، بمساهمات وجدالات، وحوارات، وتحليلات، حول العوامل والمقدمات التي أوصلت العالم إلى هذا العجز وهذا القصور الفاضح في مواجهة الوباء، وألإستعداد له مسبقاً. ويتبعها إما أقتراحات لإجراءات عينية، تُختزل في إجراء تعديلات على النظام الرأسمالي النيولبرالي القائم وأخرى تصورات شاملة تستهدف إستبدال هذا النظام بنظام أكثر عدالة، يقوم على التوجه ألإشتراكي، والذي عرف تنوعا واسعاً. ويستند هذا التوجه، إلى حجة قوية ترى بنظام الخصخصة النيولبرالي مسئولا عن خصخصة وتسليع صحة الانسان لان دينه وديدنه الربح ومراكمة الأرباح.



ويمكن، بسهولة، ملاحظة، عودة الصوت ألإشتراكي، بمضمون ديمقراطي إنساني، إلى الواجهة، في العقدين الأخيرين، خاصة في الغرب، وتحديداً بين الحركات ألأجتماعية المناهضة للعولمة، والتي إكتسبت زخماً، في أواخر التسعينات( والتي تراجعت بعد فترة وجيزة)، على خلفية تعاظم الفجوات ألأجتماعية، وبعد أن تناثرت أوهام نهاية التاريخ الفوكيامية ومقولة إنتصار الرأسمالية النهائي، التي ازدادت انفلاتاً وشراسة، وقسوةً، بعد تفرد الرأسمالية الامبريالية الامريكية في الهيمنة على النظام العالمي، منذ سقوط ألإتحاد السوفييتي. وتمظهر سقوط هذه الأوهام، في فشل هذا النظام في تحقيق ما وعد به من تعميم الديمقراطية والرخاء والسلام، وفي تصاعد الحروب العدوانية الخارجية، وفي تدمير الدول، وفي تجويف مؤسسات الديمقراطية الغربية، المؤسساتية( البرلمان والصحافة والقضاء) والشعبية( النقابات العمالية، والتنظيمات المهنية الأخرى) من بُعدها التمثيلي للشعب. وبالتالي، تحولت الشركات الكبرى، غير المنتخبة، إلى القوة، التي تُملي نمطا حياتيا إستهلاكيآ فردانياً، غيرعادل، وغير انساني، على الناس، و توسع نطاق اللامساواة تجاه غالبية المواطنين. وبات إصطلاح سيطرة ١٪؜ مقابل أل٩٩٪؜ ، متداولاً في خطاب حركات الاحتجاج العالمية. وقد أعادت ثورات الشعوب العربية، التي كان باعثها،ولا يزال، توأمي ألإستبداد والفقر، ألإبن الشرعي للنظام الرأسمالي النيوليبرالي، تسليط ألأنظار إلى عطب هذا النطام العالمي، من خلال انتقال عدوى هذه الثورات والانتفاصات إلى دول الجنوب الأوروبي، والى داخل أمريكا نفسها ( حركة إحتل مثالاً) .



عقبات وتحديّات

ولكن أحلام الداعين إلى نظام عالمي جديد، تصتدم بمجموعة من العوائق والتحديات ألأيدلوجية والفكرية والعملية. منها، وأهمها، عدم توافق هؤلاء الداعين إلى العدالة إلى رؤية واضحة، وبرنامج واضح ، لنوع النظام البديل، وفشل قوى يسارية وصلت الى الحكم عن طريق صندوق ألإنتخابات، في تقديم بديل حقيقي. ففي أمريكا اللاتينية، واجهت الموجة اليسارية، الشعبوية، التي إجتاحت معظم دول القارة، في العقد ألأول من ألألفية الثانية، هزيمة نكراء، أمام تيارات اليمين القومي الشعبوي، المدعوم أمريكيا، الذي نهض على خلفية تضافر قصورات الثورة من ناحية، و التدخل الأمريكي التخريبي. نعم كانت هناك محاولات تحررية جريئة، تحررية إجتماعية، غير انها افتقدت إلى المقدرة على الابداع، وحاليا تواجه أبرزها، أي التجربة التشافيزية، نسبة إلى آلقائد ألراحل، هوجو تشافيز، صراع ألبقاء، في مواجهة القوى اليمينية الداخلية المسنودة بحصار أمريكي . يضاف إلي ذلك تعثر الثورات العربية، التي كان من شأن إنتصارها أن تشكل انجازاً للشعوب العربية، ولكل الشعوب والقوى التي تكافح ضد الاستبداد، وضد النظام الامبريالي الرأسمالي المتوحش، والاستعمار ..

كما أن عدم تمكن اليساري ،جيرمي كوربين، قائد حزب العمال البريطاني، من الفوز برئاسة الحكومة، وكذلك محاصرة بيرني ساندرز، ألإشتراكي، وسدّ الطريق امامه للفوز بالترشح عن الحزب الديمقراطي ألامريكي، يزيد من التحديّات، ويُضيف خيبات أمل جديدة، من إمكانية زعزعزة أركان آلمؤسسة الحزبية،ألأمريكية المرتبطة في نهاية المطاف بالدولة العميقة، ومجمع الشركات الكبرى، في هاتين الدولتين الرأسماليتين، الحليفتين، في ألأمد المنظور، ويؤخّر تحقيق إختراق في أحد جدران النظام النيولبرالي الظالم.



أما التحدي الكبير ألآخر، فهو غياب قطب عالمي، يتبنى رؤيةً أخلاقيةً لنظام عالمي جديد، إلى جانب حسابات المصالح الاقتصادية، والجيوستراتيجية. فقد سقطت روسيا،بعد الفشل المدوي للحزب الشيوعي السوفييتي في تحقيق الاشتراكية والديمقراطية، في خانة نظام رأسمالي سلطوي، لا يأبه بحقوق الانسان، ولديها علاقات امنية وثيقة مع نظام الاستعمار الصهيوني، ومعادية للثورات العربية. أما الصين، التي كانت تتبنى شيوعية خاصة بها، فقد باتت دولة قومية رأسمالية، في ظل نظام شمولي سلطوي،يقوده الحزب الشيوعي. صحيح أن ألرأسمالية الصينية، التي يتحكم الحزب بأركانها، نهضت، وبصورة مدهشة، بدون المرور بمسيرة الحروب الكبيرة،الكولونيالية والامبريالية الإبادية، وتدمير البيئة، التي مرت من خلالها الرأسمالية والعولمة الغربية. وصحيح أيضا انها نشلت من الفقر مئات الملايين من مواطنيها من الفقر المدقع، ولكن معظم التطور مُتركز في الحيز الحضري ( المدن الكبرى)، وهناك لا يزال مئات الملايين يعانون الفقر، ناهيك عن ظروف العمل القاسية. ويجدر التنويه أن السنوات القليلة الماضية ترتفع أصوات كثيرة من داخل مجلس الشعب الصيني، التي تتهم الحكومة ببيع مصالح الصين الى قوى السوق، وتدعو الى إعادة وتقوية دولة الرفاه، لمنع تطور مشاعر الحرمان والفقر السائدة بين شرائح واسعة الى عدم إستقرا إجتماعي واسع. من المؤكد أن تناقضات ألرأسمالية الصينية، التي تحمل دينامية التوسع والانفجار ستفرض نفسها على القيادة الصينية، وستضطر إلى العمل على معالجتها عاجلً أو آجلاً.



خاتمة

يتوقع غالبية المراقبين، والباحثين، والمفكرين، أن تجري إعادة نظر في بعض أوجه سلوك النظام العالمي الراهن، ولكن هناك من يتوقع أن يصبح العالم ما بعد الكورنا، أكثر قومية وإنغلاقاً، وأقلّ حريةً وتعاوناً بين الدول .

ولكن لا شك أن ازمة مواجهة الوباء، مضافاً إلى كل أزمات نظام العولمة، تفتح فرصآ لافكار ثوريةكبيرة. صحيح أن قوة الدولة يمكن أن تنمو،كون حجم الأزمة يدفع الجميع بالإستعانة بالسلطة/الدولة. ولكن أيضاً، هي فرصة لقوى التغيير، والثورة، لمراكمة رصيدها، وتوسيع قاعدتها الشعبية، وتصعيد نشاطها الدعائي، والتوعوي، والتثقيفي، في إطار مسيرتها التحررية. هي فرصة جديدة، للقوى والشعوب الطامحة للحياة، لا الموت.