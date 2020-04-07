الاحتلال يرش الأراضي الزراعية في غزة بالمبيدات

غزة- وطن: أقدمت طائرات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، على رش المبيدات على الأراضي الزراعية في مناطق الحدود الشرقية لمحافظة غزة.

وأوضحت وزارة الزراعة في غزة، أن هذه المرة الثانية التي تقوم بها الطائرات برش المبيدات خلال أسبوع واحد، بعد إقدام الطائرات يوم الأحد الماضي على رش المزروعات بالمبيدات قبل أيام، ما تسبب بخسائر فادحة للمزارعين.

واتهم مركز الميزان لحقوق الإنسان، قوات الاحتلال بانتهاك قواعد القانون الدولي واستغلال جائحة كورونا وانشغال المجتمع الدولي في مواجهة الجائحة لتدمير مزروعات الفلسطينيين على امتداد السياج الفاصل شرقي قطاع غزة.

وطالب المركز، المجتمع الدولي بالقيام بواجباته القانونية والأخلاقية، والتدخل لمنع سلطات الاحتلال من مواصلة استخدام المبيدات الزراعية بهدف إبادة مزروعات الفلسطينيين وتعريض حياتهم للخطر، والتدخل الفاعل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة، وملاحقة ومساءلة كل من يشتبه في ارتكابهم انتهاكات جسيمة لمبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.