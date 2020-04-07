قوات التحالف تقرر الانسحاب من قاعدة "أبوغريب" غربي بغداد وتسليمها للقوات العراقية

وطن: قررت بعثة التحالف الانسحاب من "قاعدة أبوغريب" العسكرية غربي بغداد، وتسليم الموقع إلى القوات العراقية خلال الساعات المقبلة.

وبهذا النحو ستكون "قاعدة أبوغريب" سادس موقع عسكري عراقي تنسحب منه قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة في الفترة الأخيرة.

وقد تسلمت القوات العراقية، الشهر الماضي، بشكل رسمي "قاعدة القائم" العسكرية على الحدود مع سوريا، بعد انسحاب قوات التحالف منها.

كذلك أعلنت قوات التحالف مارس الماضي سحب جنودها من "قاعدة القيارة" الجوية جنوبي الموصل وتسليمها إلى القوات العراقية.

(روسيا اليوم)