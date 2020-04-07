استقرار عدد الوفيات بكورونا في الصين

وطن: أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين، صباح اليوم الثلاثاء، أنها لم تسجل أي حالة وفاة بفيروس كورونا في البلاد، وذلك لأول مرة منذ ظهور الفيروس في مدينة ووهان.

وقالت اللجنة في بيان لها، إنها سجلت 32 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة الى أن جميع حالات الإصابة المسجلة هي لمسافرين وصلوا إلى البلاد من الخارج.

ووفقا للبيانات، استقر عدد الوفيات في الصين عند 3331 حالة وفاة، وعدد المصابين عند 81740 مصابا، منهم 211 في حالة حرجة، وأكثر من 77 ألف تماثلوا للشفاء.

وتراجعت الصين للترتيب السادس في قائمة الدول الأكثر تسجيلا لحالات الإصابة بالفيروس، والتي تتصدرها الولايات المتحدة الأميركية بأكثر من 367 ألف مصاب، تليها إسبانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا.