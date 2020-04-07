ارتفاع عدد وفيات كورونا في "إسرائيل" إلى 60..وإغلاق شامل حتى السبت

وطن: أعلنت وزارة صحة الإسرائيلية، صباح يوم الثلاثاء، عن ارتفاع عدد الوفيات في فيروس كورونا، بعد تسجيل حالات جديدة.

وأفادت الصحة، أنّ عدد وفيات فايروس كورونا ارتفع إلى 60، والإصابات إلى 9,006 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 153 حالة خطيرة.

وكانت الصحة الإسرائيلية، أعلنت عن ارتفاع أعداد الإصابات والوفيات بفايروس كورونا، إلى 8,904 بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 140 بحالة خطيرة،

وأشارت القناة الـ12 العبرية نقلاً عن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلى أنّه سيتم فرض إغلاق شامل بدءاً من الثلاثاء وحتى السبت القادم.