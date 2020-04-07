ارتفاع حصيلة وفيات "كورونا"في دولة الاحتلال إلى 59

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن تسجيل وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 59، والإصابات إلى 9006.

ووفقا للوزارة، فقد أقر الطاقم الطبي في مستشفى "هشارون" وفاة مسن (80 عاما)، متأثرا بإصابته بالفيروس، علما أن المسن عانى من أمراض مزمنة.

ويأتي الارتفاع في عدد الوفيات والإصابات، فيما ستصادق حكومة الاحتلال، على قرار فرض الإغلاق الشامل عشية عيد الفصح العبري، حيث سيدخل الإغلاق حيز التنفيذ، اليوم الثلاثاء، عند الساعة الرابعة عصرا، حتى صباح يوم الجمعة.

وينص قرار الإغلاق الشام، منع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء البلاد بدءا من الساعة الرابعة مساء الثلاثاء، حتى مساء السبت المقبل.

كما يمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح العبري، باستثناء البلدات العربية.

وستمنح صلاحيات واسعة لسلطات إنفاذ القانون والشرطة في دولة الاحتلال لتنفيذ تعليمات فرض الإغلاق الشامل، بحيث ستحرر مخالفات لكل من لا يلتزم بالتعليمات والإجراءات وينتهك قرار الإغلاق.