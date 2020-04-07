1150 وفاة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة

وطن: سجلت السلطات الأمريكية 1150 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب ما ذكرته جامعة جونز هوبكنز، اليوم الثلاثاء.

وتمثل الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث العدد الإجمالي للإصابات بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بأكثر من 367 ألف حالة، والثالثة من حيث حصيلة الوفيات بأكثر من 10 آلاف.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الاثنين، أن بلاده أحرزت "تقدما عظيما" في علاج فيروس كورونا، رغم استمرار تدهور الأزمة الناجمة عن الجائحة في البلاد.

ويتعرض ترامب لانتقادات لاذعة بسبب أسلوب تعامل إدارته مع أزمة الفيروس، خاصة الوضع في قطاع الصحة، إلا أن الرئيس الأمريكي يقول إن حكومته تتخذ إجراءات غير مسبوقة لمعالجة القضية.