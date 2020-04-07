موظفو عقود الديوان لدى وزارة الصحة يناشدون الرئيس عبر وطن تثبيتهم

رام الله- وطن: ناشد موظفو عقود الديوان لدى وزارة الصحة، الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء محمد اشتيه ووزيرة الصحة مي كيلة، وقف سلسلة التجديدات لعقودهم، والتوقيع على كتب تثبيتهم، بناء على وعود سابقة تم منحها لنقابتهم في آخر حوار معهم قبل شهور، وكذلك تسوية اوضاعهم لسنوات عملهم الطويلة على عقود ليتم اعتمادها ضمن سنوات الخدمة.

وجاء في المناشدة التي وصلت وطن:

في ظل حالة الطوارئ التي يمر بها الوطن والتي فرضها الوباء الفيروسي سريع العدوى والانتشار كورونا، وفي ظل المخاطر المباشرة على الحياة التي يواجهها الطاقم الطبي في وزارة الصحة المتواجد في خط الدفاع الأول عن صحة ابناء شعبنا العظيم ، نناشد سيادتكم ودولتكم ومعاليكم نحن موظفي عقود الديوان لدى وزارة الصحة وقف سلسلة التجديدات لعقودنا والتي استمرت ظلما ومن غير اي مبرر طيلة سنوات تعييننا على عقود ديوان، ودون تأمين اي حماية اجتماعية ووظيفية لنا.



نناشدكم اعطاء القرار العاجل للجهات المختصة بالتوقيع على كتب تثبيتنا كما وعدتم نقاباتنا في آخر حوار معهم قبل شهور، وكذلك تسوية اوضاعنا لسنوات عملنا على عقود ليتم اعتمادها ضمن سنوات الخدمة ، حيث ان هذه القضية لا ترتبط بتخصيص موازنات مالية لتنفيذها.



نحن لم نقترف ذنبا ولم نكن سببا، ليمارس ضدنا هذا التمييز السلبي ، فقد تركنا وظائفنا في القطاع الخاص ودخلنا العمل الحكومي لدى وزارة الصحة بناءا على اعلانات وظيفية للعمل الدائم وخضنا مسابقات التوظيف وتفوقنا بها، وتم إختيارنا على اساسها، تماما وبكل شفافية ونزاهة وضمن القانون والنظام والشروط المتبعة لدى تعيين اي موظف دائم ممن سبقونا ولحقونا ، نعم وللأسف لحق بنا وقفز عنا دفعات كبيرة من الموظفين بنفس تخصصاتنا بناءا على احتياج وزارة الصحة المتتالي والدائم، وفي كل سنة ومع كل موازنة يتم تخصيص الاعتمادات للموظفين الجدد بنفس تخصصاتنا الوظيفية ويتم تأجيل تثبيتنا، فمنا من له سنة ومنا من له 4 سنوات يخضع بشكل جبري لهذا التمييز وحتى الآن ونحن ننتظر عدالة الأرض التي نستحق عليها الحياة.



وحتى اللحظة هذه لا نعلم ما سبب هذا التمييز الذي جرى ضدنا ولماذا حصل هذا لعدة سنوات في ظل دولتنا الفلسطينية التي تسعى لبناء نظام حكم مبني على الشفافية والنزاهة وسيادة القانون والقضاء على كافة اشكال الفساد والتمييز بين المواطنين.



فخامة الرئيس ، ونحن في ظل هذه المعركة نجابه المرض كمجتمع فلسطيني موحد بكافة اطيافه اذ اننا نتقدم الصفوف في المواجهة ونعرض انفسنا للمخاطر ، لم يقصر منا احد بواجباته ولم نرفض اي قرار حتى لو تعرضنا فيه لاي خطر، بل على العكس ، ما زلنا على رأس عملنا ونقوم بكافة واجباتنا الوظيفية والانسانية والوطنية التي تمليها علينا اخلاقيات مهننا وانتماؤنا الوطني والانساني أولا والتزاما بكافة القرارات الادارية الصادرة لنا كجزء لا يتجزأ من المنظومة الطبية ثانيا، ومنا الكثير ممن يعمل في غرف الحجر وسحب العينات للمشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا ومن يتم الحجر عليه احتياطيا لإختلاطه ببعض المصابين، ومن يقدم الخدمات الطبية المتوفرة لدى الوزارة لأهلنا في المناطق الحدودية مع اراضينا المحتلة عام 48 . والمناطق النائية.



لكل ما تقدم فإننا ننتطلع لسيادتكم إنهاء معاناتنا الوظيفية والأجتماعية والنفسية الناتجة عن المخاطر الصحية التي نواجهها يوميا في عملنا تحت بند عقود ديوان والتي لا يشملها اي نوع من الحماية الإجتماعية لنا ولأسرنا من بعدنا.

ومعا وسوية نحو فلسطين الدولة المستقلة دولة النزاهة والمساواة وسيادة القانون وعاصمتها القدس الشريف خالية من الاحتلال والأوبئة

