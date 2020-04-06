ضبط كمية من المخدرات في قلقيلية

وطن: ضبط جهاز الضابطة الجمركية، مساء اليوم الاثنين، في قلقيلية، كمية من المخدرات، وهي عبارة عن (7 بلاطات) من نوع حشيش بحجم حوالي 100 غرام لكل بلاطة، و53 حبة مخدر، ومبلغ مالي يقدر بحوالي 30 الف شيقل.

وجرت عملية الضبط، بحسب بيان الضابطة الجمركية، داخل مركبة تحمل لوحة تسجيل اسرائيلية، وذلك أثناء قيام الجهاز بأعمال التفتيش على مداخل ومخارج المدينة، وذلك للقيام بواجبه في حفظ الأمن والتأكد من سلامة البضائع التي تدخل للسوق، بوجود القوة المشتركة من الأمن الوطني والشرطة، إذ تم ضبطها وتسليمها إلى جهة الاختصاص في شرطة مكافحة المخدرات، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.