تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء الإثنين، تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا في قطاع غزة من بين المحجورين، مما يرفع عدد الإصابات اليوم في الضفة وغزة إلى 17 إصابة، والعدد الإجمالي إلى 254 إصابة.

وقالت الوزارة في تصريحٍ مقتضب، إن الحالة الجديدة هي لأحد المحجورين في مراكز الحجر التي أعدتها الجهات الصحية بغزة، مؤكدة على أن الحالة الصحية له مطمئنة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أطلقت في وقت سابق من مساء الاثنين نداء استغاثة للمجتمع الدولي لتوفير مواد الفحص المخبري لفيروس كورونا.

وأكدت الوزارة خلال بيان لها أن تلك المواد "ستنفد مساء اليوم من المختبر المركزي تماماً".