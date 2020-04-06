الصحة الإسرائيلية: 58 حالة وفاة بكورونا و8904 إصابات

وطن: أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 474 إصابة و9 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع الحصية إلى 8904 إصابات من بينها 58 حالة وفاة.

وذكرت الوزارة في بيان صدر عنها أن مجمل الإصابات هناك 7841 مريضا وصفت حالتهم بسيطة، و197 متوسطة و140 خطيرة من بينهم 109 موصولين بجهاز التنفس الاصطناعي".

ولفتت إلى أن 730 مصابًا يتلقون العلاج في المستشفيات، من ضمنهم الحالات الخطيرة والمتوسطة، فيما يخضع 5551 مصابين للعلاج المنزلي، بينما تستقبل الفنادق التي أُعدت لمصابي كورونا 803.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن 670 مصابا تماثلوا للشفاء، في حين أوضحت أنها تقوم بدراسة ملفات 1095 مصابين لتحويلهم لمراكز العلاج المناسبة.

(عرب48)