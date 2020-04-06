"اسرائيل" تعلن اغلاقا كاملا اعتبارا من عصر يوم غد وحتى الجمعة

وطن: أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الإغلاق الكامل في "إسرائيل" بسبب فيروس كورونا، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم غد الثلاثاء، وحتى صباح يوم الجمعة المقبل.

وشدد نتنياهو على أن القرار سينص على إغلاق شامل ومنع الخروج من البلدات والمدن في جميع أنحاء دولة الاحتلال، كما سيمنع الخروج من المنازل إلا لمسافة 100 متر في الفترة بين الساعة السادسة من مساء الأربعاء، حتى الساعة السادسة من فجر الخميس، وذلك بالتزامن مع ليلة عيد الفصح اليهودي، باستثناء البلدات الفلسطينية في الداخل.

وحول انتشار فيروس كورونا المستجد، قال نتنياهو "أولئك الذين يعتقدون أن الأزمة في نهايتها مخطئون".